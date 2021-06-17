Uğur Şahin uyardı

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17/06/2021

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Uğur Şahin uyardı

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, tüm dünyayı kasıp kavuran salgının seyri ile ilgili ABD'nin haftalık dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

BioNTech'in kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, ABD'nin haftalık dergisi Barrons'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün yeniden canlanabileceğini söyleyen Uğur Şahin, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının endişe verici olduğunu belirtti.

 HİNDİSTAN VARYANTINA KARŞI UYARI

Şahin, koronavirüsün yeniden canlanabileceğini ifade ederek, "İngiltere'de insanların yaklaşık yüzde 50'si ikinci doz aşılarını olmasına rağmen Delta varyantı hala yayılıyor. Eğer dikkatli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz." dedi.

"DÖRDÜNCÜ DALGAYLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Vakaların yeniden yükselme olasığına dikkat çeken Uğur Şahin, "Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca, tam aşılamadan altı ay sonra antikor seviyelerinin düştüğü gözlemlendiklerini ve takviye aşılara ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

17/06/2021 18:05
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TAGS: coronavirus, covid-19, haberkibris
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