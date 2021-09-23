Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklaması

Dünya son dönemde koronavirüsün varyantları ile uğraşırken BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den üçüncü doz Kovid-19 aşısı hakkında yeni açıklamalar geldi.

Pandemide vaka ve ölümlerin önüne geçen ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran Kovid-19 aşıları dünya çapında uygulanmaya devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi. Bu adımın ardından mRNA teknolojisiyle Kovid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin'den yeni açıklamalar geldi.

Elde edilen klinik veriler ışığında üçüncü doz aşının 'endişe yaratan' kategorisindeki varyantlara karşı güçlü bir bağışıklık kazandırdığının altını çizen Şahin şu ifadeleri kullandı;

Verilen acil kullanım onayı kamu sağlığı için gerekli olan ihtiyaçları karşılayacaktır. Korovirüsünü izlemeyi sürdüreceğiz ve potansiyel olarak çıkabilecek varyantlara karşı hazırlıklı olacağız'

Üçüncü doz aşıya ait verilerini ülkelerin denetleyici kuruluşları ile paylaştıklarını belirten Şahin, 'Aşımızın küresel olarak erişilebilir olması için çalışıyoruz' dedi.

Geçtiğimiz hafta Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Şahin, iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici mahiyetteki üçüncü doz aşıların yapılması çağrısını yinelemişti.

Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırmaları son derece mantıklı olur' ifadesini kullanmıştı.

Şahin, Sonbahar aylarında vaka sayılarında artış beklediğinin de altını çizmişti.

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23/09/2021 15:37