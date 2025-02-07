Uğur Tosunoğlu 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Tosunoğlu İnşaat'ın direktörü Uğur Tosunoğlu'na tutuklu bulunduğu "Sahte Evrak" davasıyla ilgili çıkarıldığı mahkemede, 3 gün daha ek tutukluluk verildi.

(Kamalı Haber) Merkezi İhale Komisyonu tarafından yeni açılan KKTC Merkez Binası ihalesini kazanmak için sahte bilanço ve borcu yoktur belgesi sunduğu gerekçesiyle tutuklanan müteahhit Uğur Tosunoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli polis memuru Uğur Yıldıran, zanlının 4 Şubat’ta ” iptal edilmiş veya günü geçmiş RES belgeleri tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs, yasal görevlere riayetsizlik etmek” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK), Merkez Bankası yeni binası için açtığı 785 milyon 34 bin 463 TL tutarındaki ihaleye yapılan başvurularla ilgili gizli bir soruşturma başlatıldığını anımsattı. Yıldıran, Uğur Tosunoğlu’nun 20-21 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’nda KDV hariç 785 milyon 34 bin 463 TL meblağlı ihaleye katılmak amacıyla 15 Ocak 2025 tarihinde KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı alındığını ve 21 Ocak 2025 tarihinde ise 32 milyon ek kar beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının faizleriyle birlikte 13 milyon TL borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısını MİK’e sunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklandığını, evinde yapılan aramada 29 Ocak 2025 tarihinde Merkezi İhale Komisyonu’na sunduğu yeni hizmet binası ihalesine sunduğu teklif dosyasının ve bir adet faturanın emare alındığını ifade etti.

Yıldıran, aynı tarihte zanlıya ait şirketin muhasebesinde yapılan aramada şantiye ofisinde ihale katılım beyannamesinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, ayrıca zanlının direktörü olduğu şirkette yapılan aramada 2 bin 258 adet fatura bloğu bulunduğunu, bunların sahte olmak ihtimali olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 24 ifade alındığını, 30 ifade daha alınacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.