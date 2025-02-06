Uğur Tosunoğlu tutuklandı

Tosunoğlu İnşaat Direktörü Uğur Tosunoğlu polisin talebi üzerine Mahkemede tarafından tutukluluk emri verildi. Uğur Tosunoğlu, "Tarihi Geçmiş Sahte Evrakı Dolandırma Maksadı İle Tedavüle Sürme" suçlamasıyla Mahkemeye çıkarıldı. Tüfekçi Grup Direktörü Hüseyin Tüfekçi de benzer bir suçlama ile dün tutuklanmıştı. Her iki şirket de Merkez Bankası Merkez Binası ihalesine katılmış, en düşük iki teklifi vermişti. İhale sürecinde sunulan devlete ödenen vergi, puanlama sisteminde avantaj sayılıyor. Tosunoğlu'nun daha önce satılan bir malın beyanını ihalenin hemen öncesinde yaptığı, şikayetçinin ise Hüseyin Tüfekçi olduğu öğrenildi.