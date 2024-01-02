Uğurcan Çakır'a İtalyan kancası

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, İtalyanların radarında.

Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın yeni bir kaleci arayışına girip 3 adaya odaklandığı ve bu isimlerden birinin de Uğurcan Çakır olduğu ileri sürüldü.

Çizme Basınında yer alan haberde Roma'nın milli eldivenin yanı sıra Monzalı Di Gregorio ve Lecceli Falcone'yi de yakından izlediği belirtildi.

Buna karşın bordo mavili kulübe henüz Uğurcan Çakır ile ilgili resmi kanallardan veya menajerler vasıtasıyla herhangi teklifin ulaşmadığı öğrenildi.

Trabzonspor, kadrosunu takviye etmek için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Stoper, bek, merkez orta saha ve hücum hattı için oyuncu izleme departmanının raporları, teknik heyetin talepleri ve menajerlerden gelen öneriler dikkate alınarak geniş bir aday havuzu oluşturuluyor.

Yabancı kontenjanının boşaltılması ve transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte hareketliliğin artması bekleniyor.

Bu arada Karadeniz ekibinin ilgilendiği Nino ve Elneny'den ise üzücü haberler geldi.

Brezilyalı stoper için kulübü Fluminense'nin yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun başka talipleri de olması nedeniyle diğer adaylara ağırlık verilecek.

Arsenal'ın gözden çıkardığı Elneny'nin de maaş talebinin yüksekliği nedeniyle aceleci davranmama kararı alındı.