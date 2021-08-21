Uğurkan Erez: Deniz Akkaya'yı beğenmemiştim

KOREOGRAF ve modacı Uğurkan Erez, Armağan Çağlayan’ın “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Erez, bir dönem çobanlık yaptığını söyledi:

“Süzer’de çalışıyorum, et ihracatı yapıyoruz. Mersin’deyim. Hayvanlar hazır. Koyunların başında ben. Bir çoban şalvarım var. O koyunları hazırlıyorum, güdüyorum. Libya’ya gittim, bir araba arkamdan kornaya basıyor. Zeynep Özal, benim çocukluk arkadaşım. ‘Gel burada çalış’ dedi. Bir süre orada çalıştım.”

‘SENDEN BİR ŞEY OLMAZ’ DEDİM



Uğurkan Erez, Deniz Akkaya’yı ilk çıktığı dönem beğenmediğini de açıkladı:

“Deniz Akkaya, Elite Model Look’ta benim çocuklarımdan biriydi. Boylu bir kız ama o anda elektrik almıyorum. Yarışma bitti, geldi yanıma. ‘Manken olmak istiyorum’ dedi. ‘Senden hiçbir şey olmaz, çekil git yanımdan’ dedim. Seneler sonra bir kız geldi. ‘Senden hiçbir şey olmaz demiştiniz. Buyurun, nasılım’ dedi. Sonra Denizsiz bir defile yapmadım. Çok iyi bir manken oldu.”

Uğurkan Erez programda bir de kıskançlık itirafında bulundu: “20’li yaşlarda çok kıskançtım. Eşime ‘Benim yanımda giy, tek başına mini etek giyme’ derdim. Kızıma da aynı şekilde karışırdım. Tabii şimdi hiçbir şeylerine karışmıyorum. Eşimle ayrıyız. Kıskançlık huyum vardı ama belirli bir yaştan sonra bunlar gidiyor.”

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21/08/2021 15:41