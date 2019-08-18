Uğurluel’in 225 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

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Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık çıkarmak ve 2018-2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, suçlarından methaldar olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Hasan Uğurluel dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Tosun olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun huzurda bulunan zanlı Hasan Uğurluel’in 17 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen ciddi darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık çıkarmak ve 2018-2019 yılları içerisinde muhtelif tarihlerde meydana gelen şiddet kullanma tehdidi, suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa’daki ikametgâhında, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemediği gerekçesi ile eşi K.M’nin yüzüne kollarına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile adi edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Tosun olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine mahkemeden temin edilen derdest emri ışığında tutuklanacağı esnada 225 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada polise mukavemet gösterip umumi yer olan Halil Bahçeci Sokak üzerinde "bırakın beni polis beni götürüyor" diye yüksek sesle bağırarak sarhoşluk rahatsızlık suçunu da işlediğini aktardı. Polis tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan çevre soruşturmasından söz konusu şiddet olaylarının evvelce de birçok kez vuku bulduğu öğrenilmiş ve bu konuda da ifadeler temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Emre Tosun bağlamda temin edilecek ifadeler olduğunu ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi in zanlının ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı karıma şiddet kullanmadım neden şikâyetçi oldu anlamadım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.