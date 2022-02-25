Ukrayna - Rusya savaşında son durum:

Ukrayna lideri Zelenski, Rus mevkidaşı Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım" çağrısı yaptı. Putin de "Rusya üst düzey müzakereye hazır" dedi. Batı ise Avrupa'nın göbeğindeki savaşı durdurmak için çeşitli enstrümanlar kullanıyor. Önce Avrupa Birliği, ardından Birleşik Krallık, Rusya lideri Putin'i yaptırım listesine aldığını açıkladı. Son olarak CNN'e konuşan iki kaynak, ABD'nin de kısa süre içinde Putin'e yaptırım uygulayacağını öne sürdü.

Dün, Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 2'nci gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Ukrayna Kiev'de bir Rus uçağı düşürüldüğünü duyurdu. Düşen uçağın parçalarının çarptığı binada ise panik dolu anlar yaşandı. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...



22.40 Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Rus askerlerinin başkente çok yakın olduğunu ve kent için "zor bir gece" olacağını söyledi. Telegram'dan açıklama yapan Klitschko, "Durum artık Kiev için tehdit verici boyutta. Gece de gündüz de zor. Rus ordusu başkente çok yakın. Sabotaj grupları şehirdeki askeri ve kolluk gücü faaliyetlerini etkisiz hale getiriyor. Köprüler koruma altında. Silahlı Kuvvetlere bağlı askerler devriye geziyor" dedi.



22.35 Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan iki kaynak, Washington Yönetimi'nin kısa süre içinde Rusya lideri Putin'e yaptırım uygulayacağını söyledi.



22.30 Birleşik Krallık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yaptırım listesine alarak mal varlıklarını dondurma kararı aldı.



22.25 CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Kiev'deki son durumu anlattı: Tanklarla birlikte Rus ordusu Kiev'in kapısına dayanmış durumda. Ukrayna'nın savunma hattı kırılırsa ne olacak, bu merak ediliyor. Bu gecenin kısmen rahat geçeceğini söyleyebiliriz. Gece itibarıyla Ukrayna güvenlik güçlerinin bu noktada daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.



22.13 Klitschko, Rus ordusunun Kiev'deki termik santrali imha ettiğini duyurdu.

22.05 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kısa süre içerisinde elektrik santrali yakınlarında beş patlama yaşandığını duyurdu.



22.00 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Rusya'nın örgüte katılım sürecini durdurduklarını duyurdu.



21.55 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a karşı uygulananlar dahil tüm yaptırımlara yanıt vereceklerini belirtti.



21.05 Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.

21.00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Görüşmede savaş karşıtı koalisyon kurulmasına ilişkin konuşulduğu belirtildi.



20.05 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 211 askeri hedefin yok edildiğini ve Sumi ve Konotop kentlerini bloke edildiğini açıkladı.



19.45 Rusya, Facebook'a erişimi kısmen kısıtlama kararı aldı.



19.35 Avrupa Yayın Birliği, bu yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtı nedeniyle Rusya'nın katılmasını yasakladı.



19.20 İrlanda Başbakanı Michol Martin, Ukrayna vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik vize şartlarının kaldırıldığını duyurdu.



18.53 Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.



18.50 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığını duyurdu.



18.35 Panama bandıralı yük gemisi Namura Queen'in Ukrayna açıklarında füzeyle vurulduğu belirtildi. Gemide yangın çıkarken, durumun kontrol altında olduğu açıklandı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA 'MÜZAKERELER NEREDE OLSUN' TARTIŞMASI



18.25 Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenski'nin 'Ülkesinin tarafsızlığı konusunda görüşmeye hazır olduğunu' söylemesinin ardından müzakere düzenlemeyi kabul ettiğini duyurdu. Kremlin'nden yapılan açıklamaya göre; Putin, Belarus lideri Lukaşanko'yu arayarak Minsk görüşmelerini organize etmesini istedi. Ancak Kiev Yönetimi, görüşmelerin Minsk yerine Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasındaki iletişim koptu. Kremlin açıklamasında, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine füze sistemleri konuşlandırdığı öne sürüldü ve "böylesi hamlelerin çok tehlikeli olacağı" vurgulandı.



18:05 Avrupa Konseyi: Bakanlar Komitesi’nden kritik karar: Rusya’nın üyeliği askıya almak için süreç başlatıldı.



18.00 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

17:50 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

17 45 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Savaşın şiddetine maruz kalan ve Ukrayna'dan kaçan herkesi kabul edeceğiz.

17.30 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Kiev’deki yerleşim alanlarına saldırmayacağını söyledi.

17.15 NATO'nun Baltık üyesi ülkelerinden Rusya'ya ve Putin'in yakın çevresine daha fazla yaptırım yapılacağı açıklandı.

17.00 Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında halka kamyon arkasındaki silahlar dağıtıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, Kiev’de halka 18 bin otomatik silah dağıtıldığını söyledi.

16.50: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik askeri harekata son vermeye çağırarak, "Rusya’nın yaptığı bu adaletsizlik cevapsız kalmayacak. Batı ittifakı Putin’i bu savaştan vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır” dedi.

16.45 Polonya, Ukrayna'dan ülkeye gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

16.15 Paris'teki Rusya Büyükelçiliği, Kiev güçlerinin Donbas'taki 'insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına' ilişkin kanıtları Fransa Dışişleri Bakanlığı'na teslim ettiğini söyledi.

16.00 Financial Times'ın haberine göre AB, Rusya'ya yönelik üçüncü tur yaptırımların bir parçası olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dışişleri bakanı Sergei Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor.

Dışişleri bakanları, Rus bankaları ve endüstrisine karşı bir dizi önlemle birlikte yaptırım paketini bu öğleden sonra onaylamayı planlıyorlar.

15.53 Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Rusya, Ukrayna'yla müzakere için Minsk'e heyet göndermeye hazır' dedi.

15.47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna özel birimlerinden 200’den fazla kişi Hostomel Havaalanının ele geçirilmesi esnasında etkisiz hale getirildi.

KRİTİK BÖLGE RUSYA'NIN ELİNDE

15.33 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batıdan kuşatıldığını açıkladı. Açıklamada hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini bilgisine yer verildi ve Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğinin altı çizildi.

15.00 Rusya Devlet Başkanı Putin 'Ukrayna ile müzakereye hazırız' mesajı verdi. Putin 'Rusya üst düzey müzakereye hazır' dedi.

14.43 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Çernobil nükleer santralini 'teröristlerden korumak için' ellerinde tuttuğunu öne sürdü. Çernobil, başkent Kiev'in yaklaşık 130 km kuzeyinde yer alıyor. Bölge, işgalci güçlerin başkente girmesine olanak tanıyabilir.

14.28 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'müzakere masasına' çağırdı. Putin'e seslenen Zelenski 'Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım' dedi.

Telegram hesabı üzerinden bir video mesaj yayınlayan Zelenski, 'savaş deneyimine' sahip Avrupalıları Ukrayna için savaşmaya çağırdı.

Zelenski batının Rus işgaline karşı Ukrayna'ya yardım etme konusunda yavaş kaldığının da altını çizdi.

Ukrayna lideri, 2. Dünya Savaşı sonrası “bir daha asla” ifadesinin kullanıldığını hatırlattı ve “Ama işte bir daha oluyor. 2022’de, İkinci Dünya Savaşı’ndan 75 yıl sonra” dedi.

Zelenskiy, Rusya’yı durdurmak için halen çok geç olmadığını da söyledi.

14:20 Almanya eski Başbakanı Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik saldırıyı büyük bir endişe ile izlediğini belirtti ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı



14.00 Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığının altını çizdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Wang, 2011 yılından bu yana ABD’nin Rusya’ya karşı yüzü aşkın yaptırım uyguladığına dikkat çekerek, ancak yaptırımların hiçbir zaman sorunların çözümünde temel ve etkili bir yol olmadığını kanıtladığını belirtti.

60 YAŞ ÜSTÜ DE ASKERE ALINACAK

13.56 Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı’yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim' dedi.

13.50 Kharkiv belediye başkanı duyuru yaparak halkı acilen metro istasyonlarına, bomba sığınaklarına ve bodrum katlarına gitmeye çağırdı.

13:45 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Hiç kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor. Ukrayna'da seçimlerin doğru şekilde yapılması istiyoruz." dedi.

13:35 AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni bir yaptırım dalgasının hazırlandıklarını yaptıklarını açıkladı.

13.30: Ukrayna ordusu Rus birliklerinin ilerlemesini önleyebilmek için Kiev yakınındaki köprüleri havaya uçuruyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurarak Rus tanklarının konvoyunu durdurdu.

Kiev’e 25 kilometre mesafedeki Irpin bölgesinde de bir köprünün havaya uçurulduğu ifade edilirken köprünün görüntüleri Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

13.00 Ukrayna Savunma Bakanlığı: Eli silah tutan herkese ihtiyacımız var, yaş sınırı yok

Ukrayna Savunma Bakanlığı, twitter hesabından paylaştığı mesajında tüm sivilleri orduya katılmaya ve Rusya’ya karşı silahlanmaya çağırdı; “yaş sınırlaması yok” açıklaması yapıldı.

Ordu Komutanı Yuri Galushkin’e atfedilen açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın her şeye ihtiyacı var. Orduya katılım için gerekli tüm prosedürler kolaylaştırıldı. Sadece kimlik numaranızı ve pasaportunuzu getirin. Yaş sınırlaması da yok”

12.45 CNN International: Bir grup Ukrayna güvenlik gücü ellerinde silahlar ve mühimmatla birlikte kuzey bölgesindeki Obolon’a giderken görüldü. Obolon’da çatışmaların devam ettiği bilgisi geliyor.

12.40 British Airways’in sahibi olan IAG, CEO’larının ağzından yapılan açıklamada Rusya üzerinden uçuş yapılmayacağını açıkladı.

LAVROV: SOYKIRIM GERÇEĞİNİ İNKAR EDİYORLAR

12.26 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Batı hep birlikte Ukrayna’da alenen yaşanan soykırım gerçeğini inkar ediyor' dedi.

12.07 Harkiv'de bomba sesleri duyuldu. Rus saldırısının devam ettiği bölgeden yayın yapan CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ' Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde' dedi.

11.49 Rusya, yaptırımlara yanıt olarak İngiliz uçaklarının Rus hava sahasına gitmesini yasakladı.

Rus ordusu Kiev yakınlarındaUkrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev yakınlarına geldiği belirtildi.

11.43 Ukrayna ordusunun 'Ruslar ile Kiev'in dışında çarpışıyoruz' açıklamasından sonra Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus tanklarının başkent Kiev'e saldırı başlatmasını beklediklerini belirtti.



11:09 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya daha çok destek sözü verdi.

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Zelenski, başbakanı Kiev'deki korkunç gelişmeler ve son Rus askeri gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Başbakan önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamayı taahhüt etti' ifadeleri yer aldı



11:04 Rus Ordusu Kiev'e ilerliyor. Bölgeden son gelen görüntülerde üstünde 'Z' işareti olan askeri araçlar görülüyor.



10:54: AFP Kiev'in kuzey bölgesinde çatışmalar yaşandığını duyurdu

10:46 Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, “Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Putin'in 'Ukrayna'yı 'uluslar haritasından çıkarmak' istediğini söyledi

10.24 İngiltere Savunma Bakanı, İngiliz istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmeyi planladığını ancak ordusunun işgalinin ilk gününde bunu başaramadığını açıkladı.

Rus ordusunun 450'den fazla personel kaybettiğini tahmin ettiğini belirten İngiliz Bakan 'İşgalin ilk gününde ana hedeflerine ulaşamadılar' dedi.

RUS ORDUSU KİEV'E YÜRÜYOR

10.18 Rus ordusu Kiev'e yürüyor. Ukrayna ordusu, başkent Kiev dışında Rus güçleriyle savaştığını söyledi.

10.08 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını 'barbarca' ve 'haksız' olarak nitelendirdi ve ülkesinin Kiev'e verdiği desteği yineledi.

10.05 Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüşen Zelenski, 'Uluslararası yardıma ihtiyacımız var' çağrısında bulundu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile görüştüğünü belirterek, 'Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Etkili uluslararası bir yardıma ve savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var. Birlikte müzakere masasına oturmalıyız' dedi.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, 'Zelenskiy ile görüştüm. Kiev’de durum çok zor. Sabah Rus birlikleri şehri bombalamaya başladı. Dronlar, evlere bomba atıyor ve insanlar ölüyor. Bu yapılan bariz bir terör eylemi. Ukraynalılar, başkenti savunmaya kararlı' açıklamasını yaptı.

10.04 Fransa Savunma Bakanı, 'Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme gibi bir isteği yok' dedi.

9.55 Associated Press'in haberine göre, ABD savunma bakanı Lloyd Austin, milletvekillerine bir telefon görüşmesinde Belarus'tan giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 32 km uzaklıkta olduğunu söyledi. Görüşmenin TSİ 02.30'da yapıldığı belirtiliyor.

UKRAYNA'DAN ACI İTİRAF: EN ZOR GÜN

09.07 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko bugünün en zor gün olabileceğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar ise Rus güçlerinin bu Kiev'in dışına girebileceğini belirtti. Malyar, 'Rus tanklarının bugün başkent Kiev'e saldırı başlatmasını bekliyoruz' dedi.



08.51 Ukrayna lideri Zelenski, 'Er ya da geç Rusya bizimle konuşmak zorunda kalacak, düşmanlıkları nasıl sonlandıracağımızı ve bu işgali nasıl durduracağımızı bize söylemek zorunda kalacak, konuşma ne kadar erken başlarsa kayıp o kadar az olacaktır' dedi.

Zelenski, 'Sivil yerleşim alanlarının hedef olmadığını söylüyorlar. Bu koca bir yalan. Dün olduğu gibi bugün de askeri ve sivil hedefler Rusya bombardımanı altında. Bu saldırıların amacı Ukrayna halkına baskı kurmaktır. Düşman hava kuvvetleri Kiev’in yerleşim yerlerinde geziyor. Bombardımanlar ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar 1941 yılını anımsatıyor' ifadelerini kullandı.

Ulusa sesleniş konuşmasında Rus halkına da Rusça seslenen Zelenski, 'Sayın Rusya halkı biraz önce, bu gece kahramanlar şehri Kiev’de sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını söyledim. Bu olaylar 1941 yılını hatırlatıyor. Protestoya çıkanlara sesleniyorum. Biz sizi görüyoruz. Bu bizi duyduğunuz ve bize inandığınız anlamına gelir. Bizim için ve savaşa karşı mücadele edin. Yaşasın Ukrayna halkı, yaşasın ordu, yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullandı.

08.33 Ukrayna ordusu, Sumi kentinde Rus birlikleriyle çıkan çatışmanın görüntülerini yayımladı. Ukrayna ordusu tarafından kuzeydoğudaki Sumi kentinde Ukrayna ordusu ile Rus birlikleri arasında çıkan çatışmanın görüntülerini paylaşıldı.

08.27 Ukrayna: Zaporijya'daki sınır birliklerine roket atıldı

Ukrayna sınır birlikleri, güney doğudaki Zaporijya bölgesine Rus güçler tarafından yerel saatle 04.25'te roketlerle saldırıldığını söyledi.

Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu söylüyor.

Ukrayna kaynakları Rus uçağını düşürdüklerini duyurmuş daha sonra bunun bir hava aracı olduğu belirlenmişti. Kiev semalarında düşürülen Rus hava aracına ait görüntüler ortaya çıktı.

8.24 Ukrayna cumhurbaşkanı Zelenski, Cuma sabahı erken saatlerde ulusal bir konuşmada Rus füze saldırılarına ilişkin çok sayıda raporu doğruladı,

08.15 ABD, Ukrayna'daki vatandaşları için yeni bir uyarı yayınladı. ABD'nin Kiev büyükelçiliği yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel kara ulaşım seçeneklerini kullanarak bunu yapmak güvenliyse derhal ayrılmalıdır' denildi.

07.57 Kiev'in Rus roketlerinin hedefi olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ''Başkentimiz en son 1941'de Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında böyle bir şey yaşadı' dedi.

LVIV'DE SİREN SESLERİ

07.52 Ukrayna'nın batısındaki Lviv bombalanıyor. Kentte siren sesleri duyuluyor.

06.47 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'in üzerinde Rus uçağı vurulduğunu duyurdu. Uçaktan düşen enkazın çarpması sonucu iki konut binasının yandığı yönünde Haberler geliyor.

Yerel haberler, başkentte sivillerin yaşadığı dokuz katlı bir binanın da yandığını söylüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'nun olayda en az üç kişinin yaralandığı yönündeki ifadeleri de haberlerde yer alıyor.

06.40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Görüşmeyi yapmasının Putin’e ulaşamayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy tarafından talep edildiğini belirten Macron, Putin’den askeri operasyonları sonlandırmasını istediğini dile getirdi.

Brüksel’deki AB zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, görüşmenin “açık sözlü, direkt ve hızlı” olduğunu belirtti.

Macron ayrıca, Putin’den Zelenskiy ile de görüşmesini talep ettiğini ifade etti.

'KIEV'E 40 DAKİKADA 3 DÜZEİNE FÜZE ATILDI'

06.33 ABD'li senatör 'Kiev'e 40 dakika içinde üç düzine füze atıldığını biliyoruz' dedi. Halkın korunmak için metro istasyonlarına indiği belirtiliyor.

06.14 Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin 1986 yılında nükleer bir felaketin meydana geldiği Çernobil’in kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

05.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko "Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırılar yeniden başladı. İki güçlü patlama duydum" dedi.

05.15 ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

04.35 Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.

Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı.

Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ediyor.

04.00 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi metroya sığındı. Amerikan Washington Post Gazetesi, peronlarda ve metroların içinde bekleyen insanların görüntülerini yayınladı.

'KİMSE BİZİM İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYOR'

01.56 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Batılı ülkeler tarafından yalnız bırakıldıklarını ve sadece kendilerine yönelik destek açıklamalarının yapıldığını söyleyen Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti;

'Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyor, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar. Devletimizin müdafaasında tek başımıza kalıyoruz.'

Sözlerinin devamında batılı ülkeleri eleştirmeye devam eden Zelenskiy, 'Herkes korkuyor. Destek veren herkese minnettarım. Sadece kelimelerine değil' dedi.

Aynı zamanda Zelenski açıklamasının sonunda, ülkesinden ayrılmadığını, kendisinin ve ailesinin Kiev’deki hükümet konutlarında kaldığını da sözlerine ekledi.

01.55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel enerji akışının sekteye uğramayacağını söyledi.

01.15 Zelenski, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenski’nin imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.

UKRAYNA'DA 18-60 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLERİN ÜLKEDEN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEK

00.30 Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

KRİTİK BÖLGE EL DEĞİŞTİDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Antonov Havaalanı 2 gündür Rus ve Ukrayna birliklerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Rusya'nın Kiev'e daha fazla asker ve askeri teçhizat getirmesi için hayati öneme sahip olarak gördüğü havaalanı bir kez daha Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.

Ukrayna hükümeti havaalanını geri aldıklarını ve Rus özel harekat birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.

Çatışmalara ait görüntüler bölgedeki CNN International ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi.

İki ordunun başkentin savunması için hayati önem taşıyan Kiev yakınlarındaki havaalanındaki çatışmasının ortasında kalan ekip bir süre sonra bölgeden uzaklaşmayı başardı.

CNN'den Matthew Chance'in bu esnada yaptığı yayın ve görüntüler kısa sürede viral oldu.

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25/02/2022 21:49