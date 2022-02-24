Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas’a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, “Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak” dedi.

Putin dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyleyerek, Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Harekatla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise “Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız” dedi. Ülke çapında sıkıyönetim ilan eden Zelenski, halka evlerinizden çıkmayın çağrısı yaptı.

Operasyonun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin “yüksek hassasiyetli silahlarla” etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rusya’nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu öne sürdü. Ancak Rusya, Ukrayna’nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da Kiev’de 1 kişinin öldüğünün bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Kiev’deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı. Yollarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

AA/BRT

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24/02/2022 09:20