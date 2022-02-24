Ukrayna: 50 Rus öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldüğünü, 6 uçağın ve 4 tankın imha edildiğini duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna, durumun kontrol altında olduğunu belirtirken, Rusya destekli ayrılıkçılar, iki Ukrayna uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.

UKRAYNA ORDUSU: 50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ, 6 UÇAK VE 4 TANK İMHA EDİLDİ

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.

Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

UKRAYNA: DURUM KONTROL ALTINDA

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi durumun kontrol altında olduğu ve Blitzkierg durumunun yaşanmadığını aktardı. Blitzkrieg ya da yıldırım harbi, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların sahip olduğu temel savaş doktrinine deniliyor. Doktrin, hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hızlı bir şekilde yok etmeyi amaçlıyor.

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24/02/2022 11:13