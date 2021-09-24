Ukrayna Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Ukrayna, kendi ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 96 kişiyi daha Afganistan'da tahliye etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanına indiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.

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24/09/2021 09:29