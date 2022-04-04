Ukrayna: Buça'daki cinayetler kasıtlı bir katliam

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04/04/2022

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Ukrayna: Buça'daki cinayetler kasıtlı bir katliam

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bucha kentinin sokaklarındaki ceset görüntülerinin “içler acısı” olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Blinken, “Bu görüntüleri içler acısı olarak görmekten başka çare yok. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşetinin devam ettiği sürece her gün yaşananların gerçeği budur” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise, Rusya’yı kentte yüzlerce insanı öldürmekle suçladı ve cinayetleri "kasıtlı bir katliam" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı sayfasında bir açıklama yapan Kuleba, “Hala cesetleri arıyoruz ve topluyoruz. Ama sayı şimdiden yüzleri buldu. Tüm cesetler sokaklarda yatıyor” dedi.

Rusların gerek kentteyken gerekse de kentten ayrılırken kasıtlı bir biçimde sivilleri öldürdüğünü söyleyen Kuleba, G7 ülkelerini Rusya'ya "yıkıcı" yeni yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

 

04/04/2022 10:41
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