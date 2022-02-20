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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, acil ateşkes çağrısında bulundu

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20/02/2022

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, acil ateşkes çağrısında bulundu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, acil ateşkes çağrısında bulundu.
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulundu.
Zelenskiy, Ukrayna’nın barış sürecinin yanında olduğunu söyledi. Derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
DONETSK'TE PATLAMA SESİ
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu. Reuters'ın haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentine birkaç kez patlama meydana geldi.
Reuters'a konuşan bir tanık, kentte birçok kez patlama sesi duyulduğunu söyledi.
Diğer yandan yetkililer bölge halkını uyardı.
Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor.

20/02/2022 18:15
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TAGS: ukrayna, Vladimir Zelenskiy
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