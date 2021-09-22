Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı

ads ads ads ads
22/09/2021

ads
ads
ads
Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı

Ukrayna cumhurbaşkanı yardımcısının aracına silahlı saldırı düzenlendi, şoför yaralandı.

Ukrayna polisi, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in  yardımcısı Serhiy Shefir'i taşıyan bir araca ateş açıldığını ve sürücünün yaralandığını söyledi.

Polisin açıklamasına göre, başkent Kiev'in dışındaki Lesnyky köyü yakınlarındaki araca 10'dan fazla kurşun isabet etti.

Üst düzey bir milletvekili, yardımcısı Serhiy Shefir'in yaralanmadığını söyledi.

22/09/2021 11:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ukrayna, silahlı saldırı, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.