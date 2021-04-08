Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'a gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya sınırında yaşanan gerginliğin ardından bugün, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün, bölgedeki durumu yerinde incelemek üzere Donbas'a gideceği belirtildi.

Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor.

Ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın askeri sevkiyatı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını söylemişti.

Kremlin ise birçok kez, hareketliliğin ülke sınırları içinde ve Rusya'nın kendi inisiyatifleri doğrultusunda gerçekleştiğini bildirmişti. Ukrayna sınırına yapılan askeri sevkiyatın ne Ukrayna ne de başka bir ülke için tehdit olduğu ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, orduda "savaşa hazırlık" teftişinin başlatıldığını duyurmuştu.

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08/04/2021 12:00