Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İsteyen her Ukraynalıya silah vereceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, isteyen her Ukraynalıya silah vereceklerini söyledi.

Zelenskiy, Rusya ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Ukrayna liderinin açıklamaları şu şekilde:

"Putin Ukrayna ile ve tüm demokratik dünya ile savaş ilan etti. O ülkemi yıkmak istiyor. Devletimizi ve birlikte inşa ettiğimiz her şeyi yıkmak istiyor.

"Ukraynalı askerlerimize seslenmek istiyorum. Siz cesur, kararlı ve Ukraynalısınız.

Şu anda ülkede olan vatandaşlarımıza panik yapmamalarını söylüyorum. Silahlı kuvvetlerimize destek için her şeyi yapalım.

"Düşman ağır kayıplar veriyor. Rusya halkına dışarı çıkarak protesto etme çağrısı yapıyorum"

"Eline silah alarak, ülkeyi savunmak isteyen Ukraynalılar için tüm sınırlamaları kaldırıyoruz."

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24/02/2022 12:09