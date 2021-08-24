Ukrayna Dışişleri açıkladı: 'Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu. İran ise söz konusu açıklamayı reddetti.

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24/08/2021

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Ukrayna Dışişleri açıkladı: 'Kabil'e giden tahliye uçağı kaçırıldı'

Cihatçı Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasıyla beraber ülkeler yurttaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin Afganistan'a giden tahliye uçağının kaçırıldığını İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre bakan, "Uçağımız başkaları tarafından kaçırıldı ve resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine kimliği belirsiz bir yolcu grubuyla İran'a uçtu. Sonraki üç tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü yurttaşlarımız havaalanına giremedi" dedi. 

İRAN'DAN YANIT

İran Sivil Havacılık Örgütü (CAO) Sözcüsü, Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığına ilişkin açıklamayı reddetti. Zarbakhsh, Ukrayna uçağının  Kabil Havalimanı'ndan İran'ın Meşhed kentine hareket ettiğini ve yakıt ikmali yaptıktan sonra Kiev'e hareket ettiğini söyledi.

İran Press'te yer alan habere göre Zibakhsh, uçağın 21:50 civarında Kiev'deki havalimanına indiğini belirtti.

Ukrayna, yurttaşlarının tahliyesi için Afganistan'a askeri uçak yollamıştı.

24/08/2021 11:53
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TAGS: Ukrayna, kabil, iran, afganistan
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