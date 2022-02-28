Ukrayna eski güzeli Rusya'ya karşı savaşmak üzere orduya katıldı

Ukraynalı güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Rus işgaline karşı savaşmak için orduya katıldı.

Lenna, Tayland merkezli, uluslararası güzellik yarışması Miss Grand International'da 2015'te Ukrayna'yı temsil etmişti.

Independent'in haberine göre, güzellik kraliçesi orduya katıldığını Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle duyurdu.

Elinde silahla fotoğraflarını paylaşan Lenna, "Ukrayna sınırını işgal amacıyla geçen herkes öldürülecek!" dedi.

100 bine yakın kişinin takip ettiği Lenna, Rus birliklerinin Donbas'a girişinden beri Ukrayna ordusuna destek veren birçok gönderi paylaşıyor.

Bunlar arasında güzellik kraliçesinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "gerçek ve güçlü bir lider" diye nitelediği bir paylaşım ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine destek ve bağış talep eden bir dizi gönderi yer alıyor.

Öğrenimini Kiev'deki Slavistik Üniversitesi'nde pazarlama ve yönetim alanında tamamlayan Lenna, 5 dil biliyor ve çevirmenlik de yapıyor.

Lenna daha önce Türkiye'de de modellik yapmış ve halkla ilişkiler müdürü olarak çalışmıştı.

KADINLARA ASKERLİK KAYDI ZORUNLU

Ukrayna’da 18 ile 60 yaş arasındaki her kadın, erkekler gibi benzer prosedürlerle, askerlik için uygun olup olmadığının belirlenmesi için kaydını yaptırmak zorunda.

Belgelerini tamamlayarak askerlik sicil ve kayıt ofisine başvuran kadınların askerliğe uygun olup olmadığı belirleniyor. Kayıt için başvurmak zorunlu olup zamanında işlem yapmayanlara para cezası veriliyor.

Bu habere tepkiniz:



28/02/2022 12:37