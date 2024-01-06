Ukrayna Genelkurmay Başkanı, milletvekillerini cepheye çağırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni, Ukraynalı milletvekillerinin yeni bir seferberlik yasasında anlaşamaması durumunda cepheye kendilerinin gelmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna merkezli yayın kuruluşu New Voice'ta yer alan habere göre Zalujni, perşembe günü Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısına katıldı.

Toplantıda yer alan bir kaynağın aktardığına göre Zalujni milletvekillerine, "İnsana ihtiyacım var. Ruslar, 400 bin kişiyi daha askere aldı ve birkaç yüz bin kişiyi daha çağırmak için hazırlanıyorlar. Bizim elimizde ne var? Ya dünyaya dönüp sorun ya da kendiniz savaşmaya gelin" dedi.

İddiaya göre Zalujni, daha sert seferberlik kuralları uygulanmadığı takdirde, "devleti savunacak kimsenin kalmayacağını" söyledi.

Toplantıda gündeme gelen hükümlüleri askere alma fikrine karşı çıkan Ukraynalı general, bunun askerlik hizmetinin bir ceza olarak algılanmasına neden olacağını savundu.

Zalujni ayrıca, askere alınacak her kişi için 80 günlük bir eğitim sürecinin gerekli olacağını vurguladı.