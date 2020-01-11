Ukrayna Havayolları: Artık İran üzerinde uçmayacağız

Ukrayna Uluslararası Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle İran üzerinde uçmayacağı bildirildi.

Ukrayna Uluslararası Havayolları yöneticileri tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında uçuş rotalarının değiştirildiği ve şirket uçaklarının bundan böyle İran üzerinde uçmayacağı duyuruldu.

Yetkililer, uçakla ilgili önceden herhangi saldırı ihtimali uyarısı almadıklarını açıkladı.

Havayolları sözcüsü, yolcu uçağının rotasını sonradan değiştirdiğine dair iddiaları reddetti ve İran makamlarının havaalanını kapatması gerektiğini söyledi.

Yetkililer, İran'ın 'yanlışlıkla vurduğunu' açıkladığı ve 176 kişinin ölmesine neden olan kaza ile ilgili gerekli sorumluluğu almasını istedi.

11/01/2020 15:49