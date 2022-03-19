Ukrayna için 30 milyon dolar bağış

Sosyal medya hesaplarından başlattıkları kampanya ile Ukraynalı mülteciler için yardım çağrısında bulunan Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti, Rus saldırısı altındaki Ukrayna için 3 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Başlattıkları bağış kampanyasıyla da 30 milyon dolar hedeflemişlerdi.



BİNLERCE KATILIMCIYA TEŞEKKÜR MESAJI



65 binden fazla katılımcının bağış yaptığı kampanyada 30 milyon dolar hedefine ulaşan çift, Instagram hesaplarında yayınlandıkları video ile tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti. Amerikalı Kutcher “Bu kampanyanın bir parçası olarak ortaya çıkan bu sevgi selinin ihtiyacı olan herkese ulaşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

DAHA GÜVENLİ BİR LİMAN UMUDU



Çift yayınladıkları sosyal medya mesajında “İki hafta önce bize katılmanızı istemiştik ve 65 binde fazla kişi bize katılarak bağışta bulundu. Yardımınız sayesinde 30 milyon dolar hedefine ulaştık. Bu girişim asıl sorunu çözmekten çok uzak olsa da ortak çabamız, bu belirsiz gelecekte yolunu bulmaya çalışanlara daha güvenli bir liman sunacak.”

Bağışların Rus saldırısı altındaki Ukrayna’da zor durumda kalan mültecilere yardımcı olması bekleniyor. Bağışların ulaştırıldığı kurumlar Polonya, Romanya, Macarsitan, Slovakya ve Moldova çevresindeki mültecilere erzak sağlarken kısa süreli konaklama imkanı da sunuyor.

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19/03/2022 11:58