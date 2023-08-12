Ukrayna, Karadeniz'de oluşturduğu yeni rotalar için gemileri kayıt altına almaya başladı

Ukrayna'nın, Karadeniz'de oluşturduğu geçici rotalardan geçmek isteyen ticari gemileri kayıt altına almaya başladığı bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmitriy Pletençuk, yerel bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Karadeniz'deki geçici koridorlardan geçmeye hazır ticari gemileri tescil etmeye başladığını belirtti.

Gemi sahiplerinin ve kaptanlarının, Rusya filosu tarafından tehdit ve Karadeniz'de mayın tehlikesi konusunda uyarıldığını belirten Pletençuk, "(Gemilerin geçişi) Tüm bunlar, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gözetimi altında gerçekleşecek. Güvenliği sağlamak için bize bağlı olan her şeyi yapıyoruz. Şu anda zaten kayıtlar başladı" ifadesini kullandı.

Kayıtlı gemi sayısıyla ilgili tüm bilgileri henüz açıklayamayacaklarını bildiren Pletençuk, Ukrayna'nın oluşturduğu Karadeniz koridorlarının ne kadar süreyle faaliyet göstereceğine henüz karar vermediğini belirtti.

Pletençuk, "Bu süreler henüz belirlenmedi. Ne yazık ki tüm bu çalışmalar, içinde bulunulan durum da maalesef Karadeniz'de yaşanan olaylardan kaynaklanıyor. Çünkü normal bir durumda tüm bunlar çok daha geniş, basit ve güvenli şekilde gerçekleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Pletençuk, geçici koridorların, uluslararası insani krizin önüne geçmeye yardımcı olmanın yanı sıra şirketlere, Rusya'nın saldırıları nedeniyle "insani tutsaklıkta bulunan gemileri"ni bölgeden çıkarmalarına olanak sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 10 Ağustos'ta ticari gemilerin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına gidip gelmesi için yeni geçici koridorların belirlendiğini, Rusya'dan gelen askeri tehdit ve mayın tehlikesinin de tüm rotalar boyunca devam ettiğini açıklamıştı.