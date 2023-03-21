Ukrayna: Kırım'daki Rus seyir füzeleri yok edildi

Rusya-Ukrayna savaşında birinci yıl geride kalırken, çatışmalar tüm şiddeti ile pek çok cephede devam ediyor. Ukrayna, Kırım'ın Dzhankoi kentinde Rus seyir füzelerinin imha edildiğini paylaştığı görüntülerle duyururken, Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre Rus kuvvetleri Bakhmut çevresinde önemli kazanımlar elde etti. Dzhankoi, Rusya'ya ait önemli bir askeri havalimana ev sahipliği yapıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ilhakı altındaki Kırım'ın Dzhankoi kentinde trenle taşınan Rus Kalibr seyir füzelerinin bir saldırıyla imha edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu Ukrayna'yı Rus askerlerinden arındırma ve Kırım yarımadasını işgalden kurtarmaya hazırlama amacının bir parçasıdır.” denildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan, ilhak edilen yarımadanın Rusya tarafından atanan başkanı Sergei Askyonov, bir saldırı olduğunu ve bölgenin hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini doğruladı. Askyonov, bir kişinin yaralandığını ve iki binanın hasar gördüğünü söyledi.

İNGİLTERE: RUSYA'NIN ASKERİ LOJİSTİĞİ İÇİN KİLİT BİR YER

İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce Rusya'nın Kırım'daki en önemli iki askeri havaalanının Dzhankoi ve Gvardeyskoye'de bulunduğunu belirterek, "Dzhankoi aynı zamanda Rusya'nın güney Ukrayna'daki operasyonlarının tedarikinde önemli bir rol oynayan kilit bir karayolu ve demiryolu kavşağıdır.” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte Kırım ayrıca Sivastopol şehrinde önemli bir limana ve Rusya'nın Karadeniz filosu için büyük bir deniz üssüne ev sahipliği yapıyor. Aralarında seyir füzeleriyle donatılmış gemilerin de bulunduğu Rusya'nın en önemli savaş gemilerinden bazıları buraya demirlemiş durumda bulunuyor.

ABD daha önce Rusya'yı Karadeniz'deki gemilerden ateşlenen seyir füzelerini Ukrayna'daki sivil hedefleri vurmak için kullanmakla suçlamıştı.

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21/03/2023 09:25