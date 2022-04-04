Ukrayna Lideri Zelenskiy, Grammy Müzik Ödülleri Töreninde Ülkesi için Destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde yayımlanan video mesajında ülkesi için destek çağrısında bulundu.

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04/04/2022

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Ukrayna Lideri Zelenskiy, Grammy Müzik Ödülleri Töreninde Ülkesi için Destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde yayımlanan video mesajında ülkesi için destek çağrısında bulundu.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri töreninde, Zelenskiy'in bir video kaydı yayımlandı.

Video mesajında İngilizce konuşan Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını "Ukrayna halkının, özellikle de çocukların hayallerini ve hayatlarını söndürmekle tehdit eden ölümcül bir sessizliğe" benzetti.

Zelenskiy, "Müzisyenlerimiz smokin yerine çelik yelek giyiyor. Hastanelerde kendilerini duyamasalar bile yaralılara şarkı söylüyor. Ama müzik zaten her şeyin üstesinden gelir." dedi.

"Sessizliği müzikle doldurun" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Sosyal ağlardan, televizyondan savaşla ilgili gerçekleri anlatın, yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun ama sessiz kalmayın. Böylece şehirlerimize barış gelecektir." diye konuştu.

04/04/2022 13:20
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