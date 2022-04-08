Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı

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08/04/2022

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Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı." bilgileri yer aldı.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.

 

08/04/2022 10:15
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