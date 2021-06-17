Ukrayna, Makedonya’yı 2-1 ile geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya, Bükreş'te kozlarını paylaştı. TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanan maçı 2-1 kazanan Ukrayna, EURO 2020'deki ilk puanlarını aldı.

EURO 2020'de günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıktı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan C Grubu ikinci karşılaşması TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan C Grubu ikinci maçında, Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaştı.

Ukrayna'nın 29. dakikada kullandığı köşe vuruşundan gelen top, Karavaev'in yakın direkte gerçekleştirdiği dokunuşla uzak direk dibindeki Yarmolenko'nun önünde kaldı. Yarmolenko topa dokunarak Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Yarmolenko'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yaremchuk, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe doğru yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Alioski, Kuzey Makedonya'nın kazandığı penaltı atışını kullanmak için 57. dakikada topun başına geçti. Kaleci Bushchan şutu kurtardı ancak seken top önünde kalan Alioski, gelen ikinci şansı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Ukrayna, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Kaleci Dimitrievski, 84. dakikada Malinovsky'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ise ikinci maçında da puan alamadı.

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17/06/2021 18:08