Ukrayna müzakerelerin Belarus sınırında yapılacağını açıkladı

Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre doldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus’un Gomel şehrine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.

Rus devlet medyası, Ukrayna'nın Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanladı. Görüşmelerin Ukrayna ve Belarus sınırında yapılacağı açıklandı.

Bu habere tepkiniz:



27/02/2022 16:08