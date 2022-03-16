Ukrayna: Ordumuz karşı taarruza geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı.

Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını aktardı.

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16/03/2022 13:05