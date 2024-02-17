Ukrayna ordusu Avdiyivka'dan geri çekildi: Geri alacağız

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avdiyivka çevresindeki operasyonel duruma dayanarak kuşatmadan kaçınmak, askerlerin hayatlarını korumak için birlikleri şehirden çekmeye ve daha elverişli mevzileri savunmak için harekete geçmeye karar verdiğini belirtti.

Ukraynalı askerlerin görevlerini onurlu bir şekilde yerine getirdiğini kaydeden Sırskiy, "Askerlerimiz en iyi Rus birliklerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptı, düşmana asker ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdirdi. Durumu istikrara kavuşturmak ve mevzileri korumak için tedbirler alıyoruz. Askerlerimizin hayatı en yüksek değerdir. Avdiyivka'yı geri alacağız" ifadelerini kullandı.