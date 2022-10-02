Ukrayna Putin’e cephede yanıt verdi

Kiev, topraklarının beşte birini ilhak ettiğini açıklayan Rusya’ya karşı sembolik bir zafer elde etti. Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilhak ettiğini açıkladığı bölgede yer alan Donetsk’in Liman kentini geri aldı. Daha önce Liman’da 5 bin Rus askerinin kuşatma altında olduğu açıklanmıştı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın dört bölgesini ilhakı üzerinden 24 saat bile geçmeden, Ukrayna ordusu bazı kritik bölgeleri Rusya’dan geri aldı. Rusya’nın ilhakını açıkladığı Donetsk’te ilerleyen Ukrayna güçleri, yaklaşık 5 bin Rus askerinin bulunduğu Liman kentini geri aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, günlük brifinginde kuşatma tehdidi üzerine bölgedeki Rus askerlerin ve müttefik güçlerin çekildiğini açıkladı.



KUŞATMA SONRASI



Dün cephedeki gelişmeleri ilk olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı Doğu Birlikleri Komutanlığı Sözcüsü Sergey Çerevatiy açıkladı. Ukrayna ordusunun eylül ayı başında başlattığı karşı saldırının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Çerevatiy şöyle konuştu:





UKRAYNA AÇIKLADI



“Donetsk bölgesinde daha bir buçuk ay önce Rusların kontrolüne geçen stratejik Liman kasabası cumartesi sabahı itibarıyla tarafımızdan kuşatıldı. Birliklerimiz kuşatmayı tamamlarken, aynı bölgede Yampol, Novoselovka, Şandrigolovo, Drobişevo ve Stavki yerleşim birimleri de kurtarıldı. Bir gecede 80 kilometrekarelik alan yeniden kontrolümüze geçti. Liman kasabası ve çevresinde, istihbarat verilerine göre 5 ila 5 bin 500 civarında Rus askeri bulunuyor. Rus askerleri, çemberi delmek için birkaç girişimde bulunsalar da başarılı olamadılar.”

RUSYA: ÇEKİLDİLER

Rusya Savunma Bakanlığı da yenilgiyi kabul ederek, “Kuşatma tehdidine karşın, Krasni Liman yerleşimindeki askerlerimiz geri çekilerek daha uygun cephelere gönderiliyor” açıklamasında bulundu. Öte yandan, Liman kasabasının Ukrayna ordusu tarafından kuşatılacağını günler önce bilmesine rağmen, Rusya’nın kuvvetlerini neden buradan çekmediği merak konusu. Bölgedeki askeri uzmanlar, “Moskova bu kuşatmayı bahane ederek ilk taktik nükleer top mermisini Liman kasabasına atabilir” iddiasında bulundu.

RUSYA’DAN SANTRAL HAMLESİ

Bu arada Rusya, Ilhak ettiği güneydeki Zaporojye bölgesinde, 6 reaktöre sahip Avrupa’nın en büyük nükleer santralını tamamen ele geçirme operasyonu başlattı. Rus işgali altındaki nükleer santralda düne kadar iki başlı yönetim söz konusuydu. Santralın içinde ve çevresinde asayiş Rus askerlerinin elinde bulunurken, reaktörlerin işletilmesinden Ukrayna’nın ‘Energoatom’ şirketi (Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu) sorumluydu.

DİREKTÖRÜ KAÇIRDILAR

Nükleer santralın Ukraynalı Genel Direktörü İgor Muraşov’un cuma akşamı Enerhodar kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Savaşın ikinci ayında santralı ele geçiren Rusya, Ukraynalı personeli kademeli olarak “Rosatom” çalışanlarıyla değiştirmeye başlamıştı. Zaporojye nükleer santralı, Rusya’nın tek taraflı ilhakını açıkladığı bölgede kalıyor.

BMGK TASARISINA RUSYA’DAN VETO

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Ukrayna’nın Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin kınanmasını içeren karar taslağı, Rusya’nın vetosuyla reddedildi. BMGK ilhakın hemen ardından toplanırken, ABD ve Arnavutluk tarafından hazırlanan ilhakı kınayan karar tasarısına, Rusya’nın stratejik ortağı Çin ve güvenlik ortaklıkları bulunan Hindistan ile Brezilya ve Gabon çekimser oy verdi. BMGK’nın 5 daimi üyesinden biri olan Rusya’nın, veto hakkı bulunuyor. Rusya’nın verdiği veto oyuyla kınama kararı reddedilmiş oldu.

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02/10/2022 08:58