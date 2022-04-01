Ukrayna: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildiğini bildirdi.

Energoatom’dan yapılan açıklamada, “Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali’ni terk etti. Santralde yabancı yok.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, “Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü.” bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat’ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

”Gün içinde yaklaşık 1500 sivil Zaporijya kentine ulaştı”

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde yaklaşık 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını bildirdi.

Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna’da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci konusunda açıklamalarda bulundu.

Gün içinde 3 insani yardım koridorunun çalıştığını belirten Vereşçuk, “Bu koridorlardan Zaporijya şehrine 1458 kişi şahsi araçlarla ulaştı. Bunların 631’i Mariupol ve 827’si de Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Melitopol, Enerhodar, Polohi, Orihiv, Hulyaipole ve Vasilivka kentlerinden geldi.” dedi.

Tahliye için gönderilen otobüslerin Berdyansk şehrine girmesine izin verilmediğine dikkati çeken Vereşçuk, Melitopol’e tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ancak bu malzemelerin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini söyledi.

Vereşçuk, tahliyelere yarın da devam edeceklerini dile getirdi.

İrina Vereşçuk, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 bin sivili Mariupol kentinden çıkarabildiklerini belirterek, “Şimdi 100 bin sivil acil tahliye bekliyor. Bunlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler.” ifadesini kullanmıştı.

”Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimi Rus ordusundan kurtarıldı”

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev’i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, “Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna’nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

İzyum’da 20 bin kişi tahliye edilmeyi bekliyor

İzyum Belediyesinden yapılan açıklamada da şehirde 20 gündür insani koridorların açılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi.

”Rus ordusu 15 havalimanını yok etti”

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz.” ifadelerine yer erildi.

Ukrayna’da 1300’den fazla yerleşim birimi elektriksiz

Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 1339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.

Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi’nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.

Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

AA/BRT

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01/04/2022 09:04