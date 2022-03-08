Ukrayna: Rus General Vitaly Gerasimov öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Harkiv yakınlarındaki çatışmalarda Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov'un öldürüldüğü bildirildi.

2’NCİ ÜST DÜZEY RUS KOMUTAN

Gerasimov'un, 2’nci Çeçenistan Savaşı, Suriye'deki operasyonlar ve Kırım'ın işgalinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutan olduğu vurgulandı.

TÜMGENERAL ANDREY SUKHOVETSKY DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

41’inci Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.

UKRAYNA: 12 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

Bu habere tepkiniz:



08/03/2022 11:56