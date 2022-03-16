Ukrayna: Rus saldırılarında 103 çocuk yaşamını yitirdi

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Rus saldırıları sonucunda bugüne kadar 103 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun gücünün yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiğini öne sürdü.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sürerken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcısı Irına Venediktova, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus saldırıları sırasında bugüne kadar 103 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Başsavcı, Rus güçlerinin saldırıları sırasında toplam 400 eğitim tesisinin isabet aldığını ve bunlardan 59'unun hasar gördüğünü ifade etti.

Ülkenin doğusundaki Harkiv kenti bölgesel yönetimi tarafından verilen bilgilere göre de Rusya'nın işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana kentte 500 kişi yaşamını yitirdi. Ancak Rusya, "askeri operasyon" sırasında sivilleri hedef almadığını öne sürüyor.

UKRAYNA: RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Salı gecesi yapılan açıklamada, Rus ordusunun gücünün yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, ordu içindeki bu birimlerin ya tamamen yok edildiği ya da savaş kabiliyetini kaybettiği ifade edildi ancak sayı verilmedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, özellikle çatışmaların sürdüğü Mariupol'da durumun kritik olduğuna dikkat çekildi. Burada Rus birliklerinin kenti doğu ve batıdan abluka altına aldığı belirtildi, fakat Rus ordusunun da burada kayıplar verdiği vurgulandı.

YAKLAŞIK 20 BİN SİVİL MARİUPOL'U TERK ETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Vadim Denisko, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Mariupol'dan ise şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kişinin özel araçlarla şehri terk ettiğini açıkladı. Kentten yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edilmesi öngörülüyordu. Rus birliklerinin abluka altına aldığı kente yaklaşık iki haftadır su ve elektrik verilemediği, ısıtma sistemlerinin çalışmadığı belirtiliyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Salı günü ülke genelinde yaklaşık 30 bin sivilin çatışmaların sürdüğü kent ve köylerden tahliye edildiği bilgisini verdi. Ancak Mariupol'a gönderilmesi öngörülen bir yardım konvoyunun Rus askerler tarafından kente girmesinin engellendiği kaydedildi.

İNSANİ KORİDOR BELİRSİZLİĞİ

Ukraynalı bir yetkili ise Mariupol'dan sivillerin tahliyesine devam edilebilmesi için bugün de insani koridor açılıp açılamayacağının "çözülememiş bir sorun" olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Irına Vereşçuk da, Rus güçlerin kentte bir hastanede kontrolü ele geçirdiğini, yaklaşık 400 personel ve hastanın rehin tutulduğunu duyurdu.

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16/03/2022 11:51