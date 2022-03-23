Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukraynalı yetkililer, Çernobil nükleer santralini işgal eden Rus birliklerinin bölgedeki bir laboratuvarı "yağmaladığını ve yok ettiğini" iddia etti.

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23/03/2022

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Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukraynalı yetkililer, Çernobil nükleer santralini işgal eden Rus birliklerinin bölgedeki bir laboratuvarı "yağmaladığını ve yok ettiğini" iddia etti.

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rusların radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarlarına ağır zarar verdiğini söyledi.

Devlet ajansı bir Facebook gönderisinde "bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı" dedi.

Ajans, kurulması yaklaşık altı milyon euroya mal olan laboratuvarın, Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipman" da içerdiğini söyledi.

1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil, çalışan bir elektrik santrali değil ama yine de sürekli kontrol gerektiriyor.

Ruslar geçen ay savaşın ilk birkaç gününde burayı ele geçirdiler.

Eski nükleer alan büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve bu haftanın başlarında Ukrayna parlamentosu, santral çevresinde orman yangınlarının patlak verdiğini uydu görüntüleriyle gösterdi.

23/03/2022 10:13
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TAGS: Ukrayna, çernobil
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