Ukrayna: Rusların Konstantinivka şehrine düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü

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06/09/2023

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Ukrayna: Rusların Konstantinivka şehrine düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Konstantinivka şehrindeki çarşıya toplarla saldırı düzenlediğini ve 16 kişinin öldüğünü bildirildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Konstantinivka şehrine toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus birliklerinin şehirde çarşı, dükkan ve eczanenin bulunduğu bir alanı vurduğunu aktaran Zelenskiy, "Rus teröristlerin topları 16 kişiyi öldürdü. Çok sayıda yaralı var. Ölen ve yaralananların sayısı artabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

06/09/2023 18:54
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TAGS: Ukrayna: Rusların Konstantinivka şehrine düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü
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