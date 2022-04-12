Ukrayna: Rusya, İHA ile Mariupol’a zehirli madde attı

Ukrayna’nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol’a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

Azak Taburu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulandı, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise yayımladığı video mesajında Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktararak, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor.” dedi.

Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, “Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya’ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır” diye konuştu.

ABD ve İngiltere, Ukrayna’daki Rus güçlerinin liman kenti Mariupol’e yönelik saldırı sırasında kimyasal silah kullandığına yönelik haberleri soruşturduklarını açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusların Mariupol’de kimyasal silah kullandığının teyit edilmediğini ancak gelişmelerin dikkatle izlendiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı LizTruss ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin söz konusu haberleri soruşturduğunu, herhangi bir kimyasal silahın kullanılmasının savaşta tehlikeli bir yeni aşama anlamına geleceğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna devlet Başkanı Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna’nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Zelenski, söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Zelenski, “İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem” dedi.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2022 08:41