Ukrayna-Rusya Krizi Küresel Turizmi Olumsuz Etkileme Potansiyeline Sahip

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, son iki yıldır süren sıkı karantina kısıtlamalarından sonra küresel turizm sektörünün yeniden canlanması adına plan ve çalışmaların bulunduğunu aktararak, “Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya olan askeri müdehalesi bu canlanmayı sekteye uğratma potansiyeline sahip” ifadesini kullandı.

Konaklama sektörü, tur operatörleri ve havayollarının özellikle önümüzdeki bahar ve yaz sezonunda gelişme ve büyümeyi hedeflediğini anımsatan Uludağ, birçok ülkenin söz konusu kriz nedeniyle sıkıntı yaşadığını kaydetti.

Doç. Dr. Uludağ, Avrupa pazarının önümüzdeki bahar ve yaz sezonu için rezervasyonlarını yapmaya başladığını dile getirerek, “Ortaya çıkan bu kriz turist akışında bir düşüş olacağı kanısını ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Buna paralel olarak, binlerce turistin önümüzdeki haftalarda uluslararası ve ağırlıklı olarak Avrupa seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söyleyen Uludağ, “Kısıtlamalar kapsamında Federal Havacılık İdaresi, Doğu Avrupa'yı ABD havayolları için uçuşa yasak bölge ilan etti” bilgisini paylaştı.

Uludağ, bunlara ek olarak İngiltere’nin Rus-Aeroflot uçuşlarını İngiltere'ye yasaklaması nedeniyle, Rusya’nın da tüm İngiltere uçuşlarına hava sahasını kullanma yasaklama kararı aldığını dile getirdi.

Uçuşların şu an itibarı ile diğer ülkeler üzerinden yeniden yönlendirildiğini kaydeden Uludağ, bu yönlendirmelerin Hava Taşımacılığı Birliği’nin tıkanmasına neden olabileceğini ve hem hava yolculuklarının hem de uçuş planlarının etkilenebileceğine dikkat çekti.

Uludağ, 2022 sezonuna başlarken tur operatörlerinin tümündeki olumlu havanın yaşanan kriz nedeniyle soğuk duş etkisi yarattığını belirterek, “Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle turizm sadece Avrupa'da değil, dünyanın diğer bölgelerinde de sekteye uğrayacaktır”dedi.

Ortadoğu’nun her yıl binlerce Rus turisti ağırladığının altını çizen Uludağ, “Rus pazarından faydalanan bu destinasyonlar, özellikle Türkiye ve KKTC, krizin sürmesi halinde turist akışında zor zamanlar geçirecek. Bu krizin bir an önce son bulması, turizm akışını tekrardan normal rayına getirebilir” ifadesini kullandı.

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03/03/2022 14:27