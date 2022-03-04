Ukrayna-Rusya savaşı protesto edildi
Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla savaşı Gönyeli Çemberi’nde protesto etti.
04/03/2022
KKTC’de yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği askeri harekatla ilgili geçtğimiz gün Girne Kordonboyu'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlediği eylemin ardından bugün Gönyeli Çemberi’nde eylem yaptı.
Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla savaşı protesto etti.
Çembere yayılan eylemciler, “Savaşa hayır”, “Ukrayna’yı koru ve “Ukrayna, biz yanındayız” yazılı pankartlar taşıdı. Araçlarıyla yoldan geçenler, korna çalarak savaş karşıtı gösteriye destek verdi.