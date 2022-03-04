Ukrayna-Rusya savaşı protesto edildi

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla savaşı Gönyeli Çemberi’nde protesto etti.

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04/03/2022

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Ukrayna-Rusya savaşı protesto edildi

KKTC’de yaşayan Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düzenlediği askeri harekatla ilgili geçtğimiz gün Girne Kordonboyu'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlediği eylemin ardından bugün Gönyeli Çemberi’nde eylem yaptı.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla savaşı protesto etti.

Çembere yayılan eylemciler, “Savaşa hayır”, “Ukrayna’yı koru ve  “Ukrayna, biz yanındayız” yazılı pankartlar taşıdı. Araçlarıyla yoldan geçenler, korna çalarak savaş karşıtı gösteriye destek verdi.

 

04/03/2022 14:01
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TAGS: Ukrayna-Rusya savaşı, protesto
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