Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın güneyinde ağır kayıplar verdi

Ukrayna makamları, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde ağır kayıplar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Güney" operasyon komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin ülkenin güneyde ağır kayıplar verdiği belirtildi.

Ukrayna’nın güneyinde son bir günde Rus ordusuna ait aralarında 1 S-300 hava savunma sistemi, 2 tank ve 3 roketatar sistemi dahil toplam 60 askeri teçhizatının imha edildiği iddia edilen açıklamada, son bir günde ayrıca 82 Rus askerinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç de Rus birlikleri tarafından işgal edilen Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinin "neredeyse tamamında ağır çatışmaların" sürdüğünü kaydederken, Ukrayna ordusunun dün Herson bölgesinde sadece birkaç saat içinde birkaç noktada cepheyi kırmayı başardığını dile getirdi.

- Rus ordusunun son bir gündeki kayıpları

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun 24 Şubat – 30 Ağustos döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 1 helikopter, 7 tank, 3 insansız hava aracı, 19 top, 3 roketatar sistemi, 2 araç ve 25 zırhlı aracını kaybettiği belirtilirken, ayrıca Rus ordusunun son bir günde 450 askerini kaybettiği, Rus birliklerinin Donetsk ve Herson yönünde en fazla kayıp verdiği iddia edildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rusya’ya ait 234 uçak, 204 helikopter, 1954 tank, 4 bin 294 zırhlı araç, 1079 top, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 847 insansız hava aracı, 3 bin 61 araç, 282 roketatar ve 151 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 196 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak yok edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, ayrıca savaşın başlamasından beri Rus ordusunun toplam 47 bin 550 askerini kaybettiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

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30/08/2022 14:42