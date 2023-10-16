Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve İHA'lar ile saldırı düzenledi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ruslar, gece balistik füze sistemi, uçak füzeleri ve İHA'lar kullanarak Ukrayna'ya çeşitli yönlerden saldırdı. Saldırıda, 1 'İskender M' balistik füzesi, 5 'X-59' uçak füzesi ve 12 'Şahid-136/131' İHA'sı kullanıldı. Uçak füzeleri, Ukrayna'nın kuzey ve doğu bölgelerine fırlatıldı, İHA'lar ise çeşitli bölgelere yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunlardan 2 uçak füzesi ile 11 İHA'nın Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Dnipro Bölgesi Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre de Rus ordusu Dnipro bölgesine 2 füze fırlattı ve bunlardan biri vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olmadığı ifade edildi.