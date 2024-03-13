Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerilerini vuruyor

Ukrayna, Rusya'daki üç petrol rafinerisine gece boyunca drone saldırıları düzenledi. Kiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenen yeniden seçilmesinden günler önce sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ukrayna gece boyunca gerçekleştirdiği drone saldırılarında Rusya'daki üç farklı petrol rafinerisini hedef aldı.

Hedef alınan üç Rus petrol rafinerisi, Moskova'nın yaklaşık 210 kilometre güneydoğusundaki Ryazan, Nizhny Novgorod bölgesindeki Kstovo ve kuzeybatısındaki Kirishi şehirlerinde bulunuyor.

Ukrayna, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik art arda ikinci kez saldırı düzenledi.

AMAÇ RUSYA'NIN KAYNAKLARINI ELİNDEN ALMAK

Ukrayna ordusundan bir kaynak, "Amacımız düşmanımızın kaynaklarını elinden almak ve Rusya'nın doğrudan savaşta kullandığı petrol ve yakıt akışını azaltmak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, hava savunmasının bir gecede 58 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

Ryazan'ın bölge valisi Pavel Malkov, tesiste yangın çıktığını ancak daha sonra söndürüldüğünü açıkladı. Saldırıda 2 kişinin yaralandı.