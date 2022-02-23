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Ukrayna: Rusya'daki vatandaşlarımız ülkeden ayrılmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı.

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23/02/2022

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Ukrayna: Rusya'daki vatandaşlarımız ülkeden ayrılmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılması için çağrı yaptı.

"Rusya'nın giderek saldırganlaştığını" belirten Bakanlık, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.

Rusya, pazartesi günü Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları 'bağımsız devletler' olarak tanıdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada bu yapıların toprak iddialarını da tanıyacağını belirtti. Yani Rusya artık, Donbas'ın Ukrayna ordusu kontrolündeki bölümlerini de ayrılıkçı yapıların toprağı kabul ediyor.

Putin Ukrayna'nın doğusuna asker sokup sokmayacaklarına sahadaki durumun belirleyeceğini iddia ederken, bir Batı ülkesi pazar gecesinden itibaren bu bölgelere Rus askerlerinin girdiğini savunuyor.

23/02/2022 11:02
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TAGS: ukrayna, rusya
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