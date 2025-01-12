Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık

Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık

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12/01/2025

Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.

"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.

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TAGS: Dünya, Sava, ukrayna
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