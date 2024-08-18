Ukrayna, Rusya'nın petrol ürünleri tesisini ve Kursk'taki bir köprüyü vurdu

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki petrol ürünleri tesisini ve Kursk bölgesindeki bir köprüyü vurdukları bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın önemli bir tesisini vurdukları belirtilerek, "18 Ağustos gecesi Rusya'nın Rostov bölgesindeki 'Kavkas' fabrikasına saldırı düzenlendi. Tesiste, Rus ordusunun ihtiyaçlarını da karşılamak için petrol ve petrol ürünleri depolanıyordu." denildi.

Saldırı sonucu tesiste en az 2 yangın çıktığı aktarılan açıklamada, fabrikaya verilen hasarın sonuçlarına ilişkin ayrıntıların netleştirilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kursk bölgesinde bir köprüyü havadan vurduklarını belirterek, "Hava savunma kuvvetlerimiz hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik yeteneklerden yoksun bırakmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Oleşçuk başka bir açıklamasında da Rus ordusunun bu gece Ukrayna'da düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Bu gece Rusya’nın 1 İskender-M balistik füze, 1 KN-23 balistik füze, 2 X-59 güdümlü füze, 3 seyir füze ve 8 "şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını aktaran Oleşçuk, Ukrayna savunma kuvvetlerince KN-23 balistk füzesi ile 3 seyir füzesi ve 8 İHA'nın, Kiev, Sumi ve Poltav bölgelerinde düşürüldüğünü kaydetti.

Oleşçuk, diğer füzelerin hedefine ulaşamadığını, saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığını bildirdi.

Öte yandan, Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu sabah Rusya'nın, Kiev'e balistik füzelerle saldırdığını belirtti.

İlk bilgilere göre, Rus ordusunun Kuzey Kore yapımı "KN-23" tipi balistik füzeler kullandığına işaret eden Popko, "Hava savunma kabiliyetimiz bir kez daha düşmanın hedefine ulaşmasını ve Kiev'i vurmasını engellemiştir. İlk verilere göre, balistik füzeler başkent yakınlarında vurulmuştur." ifadesine yer verdi.

Popko, balistik füzelerle eş zamanlı olarak Rusya'nın Kiev'e İHA'lar gönderdiğini belirterek, tüm İHA'ların şehir dışında yok edildiği, yıkım ve yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son bir hafta içinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 40'tan fazla çeşitli füze, 750 güdümlü bomba ve 200 çeşitli İHA kullandığını kaydetti.