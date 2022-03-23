Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Ukrayna, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiğini, 167 çocuğun yaralandığını duyurdu.

ads ads ads
23/03/2022

ads
ads
ads
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Ukrayna, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiğini, 167 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuk öldü, 167 çocuk yaralandı.

23/03/2022 09:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ukrayna: Rusya
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.