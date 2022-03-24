Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 128 çocuğun hayatını kaybettiği, 172 çocuğun yaralandığı bildirildi.

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24/03/2022

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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 128 çocuğun hayatını kaybettiği, 172 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 566 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 128 çocuğun öldüğü, 172 çocuğun yaralandığı belirtildi.

24/03/2022 11:19
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TAGS: Ukrayna, Rusya, savaş
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