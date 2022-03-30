Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

Rusya-Ukrayna savaşında 35. güne girildi. Diplomatik çabalar sürerken, çatışmalar ise devam ediyor. Saldırılarda şimdiye kadar 145 Ukraynalı çocuğun öldüğü açıklandı.

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30/03/2022

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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığına işaret edildi.

30/03/2022 10:41
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TAGS: Ukrayna, Rusya, savaş
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