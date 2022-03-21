Ukrayna, Rusya'nın ‘teslim olma’ talebini reddetti

Ukrayna, Rusya’nın kuşatma altındaki Mariupol kentinin teslim edilmesi talebini reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Mariupol'den Moskova saatiyle 10.00'da insani koridor açılabileceği; öncelikle Ukrayna ordusu askerlerinin ve "yabancı paralı askerlerin" şehirden çıkması durumunda 12.00'den itibaren de yolların mayınlardan arındırılabileceği ve gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçları taşıyacak konvoyların şehre girebileceği açıklamada yer aldı.

Yanıtın sabah yerel saatle 5.0'e kadar verilmesi gerekiyordu. Ukrayna, stratejik önemdeki bu liman kentini teslim etmeyi reddetti.

Hava bombardımanı altındaki şehre gıda ve ilaç girişi yapılamıyor. Elektrik ve suyun da olmadığı şehirde yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Açıklamayı yayımlayan Rus General Mikhail Mizintsev, şehirde bir insani felaketin yaşandığını ve tekliflerinin kabul edilmesi halinde sivillerin ülkenin batısı ve doğusuna doğru şehirden çıkabileceğini söyledi.

Teklife yanıt, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk'tan geldi. Vereshchuk, Mariupo'ü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi:

Güneydeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple son dönemde en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu.

Birkaç haftadır Rus ordularının kuşattığı şehirde ısınma, su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart.

Tahminlere göre üç haftadır düzenlenen bombardımanda şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ukraynalı yetkililer, şehirde en az 2.500 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Şehirde geçen hafta 1.000'den fazla kişinin sığındığı bir tiyatro binası; pazar günü de 400 kişinin sığındığı bir sanat okulu vuruldu.

Daha önce Mariupol'den insani koridor açılmasına karar verilmiş ancak Rusya'nın bombardımanı yeniden başlayınca tahliyeler tamamlanamamıştı. Rusya ise, ateşkes ihlâli için Ukrayna'yı suçlamıştı.

Pazar günü Ukraynalı yetkililer şehirden 3.985 kişinin çıktığını, bugün de 50 otobüsün sivilleri tahliye etmek üzere şehre gönderileceğini söyledi.

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21/03/2022 10:42