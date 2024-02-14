Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

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14/02/2024

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Ukrayna: Rusya'ya ait büyük çıkarma gemisini imha ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"u imha ettiklerini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz Filosu'na ait büyük çıkarma gemisi "Sezar Kunikov"un imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna kara sularında bulunduğu kaydedildi.

14/02/2024 10:54
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TAGS: ukrayna, rusya, karadeniz
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