Ukrayna şarkısı söyleyen Kırım Güzellik Kraliçesi'ne ceza

Kırım’ın güzellik yarışması Miss Kırım’ın bu yılki galibi olan Olga Valeyeva, Instagram hesabından Ukrayna'daki direniş marşı haline gelen bir şarkıyı söylediği için Rus yetkililer tarafından para cezasına çarptırıldı. Yetkililer ayrıca güzellik kraliçesinin ve arkadaşının şarkı söyledikleri için özür dilediği bir video paylaştı.

Rus devlet medyası TASS’ın bildirdiğine göre, Kırım’ın güzellik yarışması Miss Kırım’ın bu yılki galibi olan Olga Valeyeva, vatansever Ukrayna şarkısı söylerken çekilen bir videosunun ortaya çıkmasının ardından Rus makamları tarafından para cezasına çarptırıldı.

Instagram'da yayınlanan videoda, güzellik kraliçesi ve bir arkadaşı, Rusya’nın işgal başlattığı günden bu yana Ukrayna’nın direniş marşı haline gelen Chervona Kalyna" şarkısını söylüyor. Her iki kadın da Rus makamlar tarafından Rus ordusunu itibarsızlaştırmak ve aşırılıkçı sembolleri desteklemek ile suçlandı. Küçük çocukları olan Valeyeva 40.000 ruble (677 dolar) para cezasına çarptırılırken, arkadaşı 10 gün hapis cezası aldı.

Kırım İçişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yayınlanan videoda Valeyeva ve arkadaşının şarkı söyledikleri için özür diledikleri görüldü.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgal başlatmasının ardından, Kırım’da "Ukrayna yanlısı sloganlar atmama" ve "milliyetçi şarkılar söylememe” uyarısında bulunulmuştu. Bu nedenle Kremlin'in atadığı bölge başkanı Sergei Aksyonov tarafından görülen dava, türünün ilk örneği değil.

Geçtiğimiz ay Kırım’daki bir düğünde "Chervona Kalyna" şarkısı çalındığı için 6 kişi tutuklandı ve para cezasına çarptırıldı. Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmişti.

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04/10/2022 21:11